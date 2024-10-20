Кучеров едва не повторил достижение Овечкина по голам в равных составах в первых 4 матчах

Российский нападающий Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (4:5). Всего на счету Кучерова в четырёх матчах текущего сезона стало семь заброшенных шайб.

Кучерову не хватило лишь одного гола для повторения достижения капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в равных составах в первых четырёх матчах сезона. Овечкин отличился семь раз, Кучеров забил шесть голов в равных составах из семи в текущем сезоне.

Рекорд по голам в равных составах в первых четырёх матчах сезона принадлежит Маду Брюнетьё, забросившему восемь таких шайб в сезоне-1943/1944.