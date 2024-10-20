Кучеров едва не повторил достижение Овечкина по голам в равных составах в первых 4 матчах
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Российский нападающий Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (4:5). Всего на счету Кучерова в четырёх матчах текущего сезона стало семь заброшенных шайб.
Кучерову не хватило лишь одного гола для повторения достижения капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в равных составах в первых четырёх матчах сезона. Овечкин отличился семь раз, Кучеров забил шесть голов в равных составах из семи в текущем сезоне.
Рекорд по голам в равных составах в первых четырёх матчах сезона принадлежит Маду Брюнетьё, забросившему восемь таких шайб в сезоне-1943/1944.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Батерсон (Жиру, Сандерсон) – 01:50 (pp) 2:0 Норрис (Жиру, Батерсон) – 13:21 2:1 Кучеров (Макдона, Чернак) – 21:59 2:2 Пол (Чирелли, Хагель) – 30:39 3:2 Батерсон – 33:20 3:3 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 38:13 4:3 Ткачук (Сандерсон, Штюцле) – 38:56 (pp) 5:3 Грегор (Пинто, Сандерсон) – 46:17 (sh) 5:4 Чаффи (Пербикс, Чирелли) – 48:11
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