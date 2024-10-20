Хоккейный агент Пилко: надо налаживать общение с ИИХФ, а не враждовать с ней

Хоккейный агент Алёша Пилко прокомментировал отъезд словацкого нападающего Михала Криштофа из «Сочи» в клуб швейцарской хоккейной лиги и заявил, что КХЛ нужно налаживать отношения с Международной федерацией хоккея.

— Теперь КХЛ должна воевать с ИИХФ?

— Нет, ИИХФ всё сделала по регламенту и к ней нет вопросов. Дело Криштофа — частная и небольшая история одного клуба и одного игрока, которые почему-то не смогли нормально договориться о расставании. Но у неё могут быть последствия. Сейчас произведён только предупредительный выстрел в воздух. Будем медлить — последует контрольный в голову. Я уже сказал, что надо налаживать общение с ИИХФ, а не враждовать с ней. В конфликте нет никакого смысла, — цитирует Пилко «Спорт-экспресс».

Отметим, что при этом у хоккеиста действовало соглашение с ХК «Сочи» также до конца нынешнего сезона. В ИИХФ заявили, что никаких претензий к Криштофу нет и он может играть в Швейцарии.