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Ярослав Аскаров провёл второй матч подряд «на ноль» за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ

Ярослав Аскаров провёл второй матч подряд «на ноль» за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ
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Российский вратарь Ярослав Аскаров провёл второй матч подряд «на ноль» за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ. «Сан-Хосе Барракуда» обыграл «Айова Уайлд» (5:0). Российский голкипер отразил все 26 бросков и был признан второй звездой матча. В прошлом дебютном матче с «Онтарио Рейн» (5:0) Аскаров также оформил шатаут.

Напомним, Аскаров перешёл в систему «Сан-Хосе Шаркс» в минувшем межсезонье. Переход был связан с желанием голкипера начать играть в Национальной хоккейной лиге. Ранее он находился в «Нэшвилл Предаторз», где также играл в АХЛ за фарм-клуб основы — «Милуоки Адмиралс». В сезоне-2023/2024 он провёл 102 матча и стал лучшим вратарём лиги, отразив 91,1% всех бросков.

Перед началом текущего сезона стало известно, что Аскаров вновь начнёт играть в составе фарм-клуба основной команды.

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