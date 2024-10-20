ЦСКА — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 20 октября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Сочи». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет первый матч между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне московские армейцы выиграли все четыре матча.

В текущем сезоне ЦСКА провёл 17 матчей и на данный момент занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. Армейцы одержали лишь одну победу в последних шести матчах и потерпели три поражения подряд. «Сочи» после 16 матчей занимает последнее место в таблице Запада.