Новиков — о тренерах вратарей: опыт сборной Карпина имеет смысл применить в нашем хоккее

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о роли тренера вратарей в современном хоккее и заявил, что подобный опыт Валерия Карпина во взаимодействиями с тренерами голкиперов в футбольной сборной России может пригодиться в КХЛ.

«В современном хоккее становится ключевой позиция тренера вратарей. По сути, такой тренер становится вторым главным тренером — и несёт большую долю ответственности за результат. Не удивлюсь, если в ближайшее время в ряде клубов КХЛ появятся два тренера вратарей. На мой взгляд, этот ход уже напрашивается — и тот, кто сделает его первым, откроет в КХЛ новую моду.

Карпин всё делает правильно, когда делает исключение для вратарей и фактически создаёт под них отдельный департамент с отдельной ответственностью. В этом вижу полное понимание важности вратарской профессии и вратарского участка работы. А ещё скажу, что в хоккее значимость вратаря ещё выше, чем в футболе, он постоянно в игре, под градом бросков. Считаю, опыт сборной Карпина имеет смысл внимательно посмотреть в нашем хоккее, в КХЛ, — цитирует Новикова Russia-hockey.ru.