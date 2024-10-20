В КХЛ прокомментировали ситуацию с задолженностями по зарплатам в «Салавате Юлаеве»

В КХЛ сообщили, что в «Салавате Юлаеве» имеются долги по зарплатам за сентябрь. Ранее в СМИ появилась информация, что легионеры команды отказывались выходить на матч с «Трактором» (2:4), но их убедил главный тренер Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» проинформировал КХЛ о наличии задолженности за сентябрь по состоянию на 15 октября 2024 года. Клуб планирует погасить задолженность в ближайшее время, Лига находится на связи с руководством клуба по этому вопросу», — сказали в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

«Салават Юлаев» в текущем сезоне провёл 14 матчай и на данный момент занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.