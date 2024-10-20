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Конюшков: хочется выиграть Кубок Гагарина с «Торпедо», город этого давно достоин

Конюшков: хочется выиграть Кубок Гагарина с «Торпедо», город этого давно достоин
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Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков заявил о желании выиграть Кубок Гагарина с нижегородским клубом. За последние два сезона «Торпедо» дважды выходило в плей-офф и один раз доходило до второго раунда Кубка Гагарина, где в четырёх матчах уступило СКА.

«Всегда хочется что-то выигрывать. Сколько бы очков игрок ни набирал, его будут судить по тому, сколько он выиграл. Есть желание, конечно, объять необъятное, но в то же время наслаждаться процессом здесь и сейчас.

Хочется выиграть что-то с Нижним Новгородом. Как Игорь Николаевич правильно заметил, город этого давно достоин. И новая арена, которая строится, тому подтверждение. Сейчас все мысли о «Торпедо» и о сезоне, о плей-офф тоже думаешь, хотя пока рано. Поэтому, можно сказать, есть приятное ожидание от всего этого сезона. Хочется, конечно, привезти Кубок в Нижний Новгород. Понятно, что это будет очень тяжело, но мы будем очень стараться», — цитирует Конюшкова «РБ Спорт».

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