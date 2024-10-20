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Скауты «Монреаля» планируют посетить Россию, чтобы оценить игру Ивана Демидова

Скауты «Монреаля» планируют посетить Россию, чтобы оценить игру Ивана Демидова
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что скауты «Монреаля» планируют посетить Россию, чтобы оценить игру нападающего СКА Ивана Демидова. Форвард был выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте‑2024 НХЛ.

«В клубе изначально планировалось, что скауты поедут в Росси наблюдать за игрой Демидова вживую и понаблюдать за его состоянием. Эта поездка должна состояться в ближайшие недели или месяцы», – цитирует Фридмана Sportsnet.

18‑летний форвард СКА в 17 матчах текущего сезона набрал 10 очков — забросил пять шайб и отдал пять результативных передач. В социальных сетях многие болельщики «Монреаля» были недовольны малым игровым временем Демидова в СКА.

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