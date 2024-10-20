33-летний нападающий «Витязя» Сергей Калинин рассказал, почему на рынке свободных агентов КХЛ много именитых хоккеистов. Недавно опытный форвард подписал двухлетнее соглашение с подмосковным клубом, начав сезон в статусе свободного агента.

– Помимо вас, в этом году на рынке очень много квалифицированных опытных игроков. Почему так происходит?

– Не знаю, с чем это связано. Сам этому поражаюсь. На рынке столько именитых ребят, которые готовы помочь абсолютно любой команде… Я тренировался со многими из них в межсезонье. У меня нет ответа на этот вопрос.

– Каков настрой у ваших коллег?

– Всё это непросто, но ребята – большие молодцы. Они каждый день тренируются. Лёд, зал… У них нет времени раскисать и думать над окончанием карьеры. Наоборот, парни постоянно работают и готовятся. Все они – профессионалы, которые готовы усилить любой клуб. У многих команд сейчас проблемы. Почему они не берут этих игроков, а ищут кого-то на стороне? Не понимаю, – цитирует Калинина Allhockey.ru.

В сезоне-2023/2024 Калинин набрал 18 (4+14) очков в 62 встречах за челябинский «Трактор». Калинин выступал в Челябинске на протяжении четырёх сезонов, являясь капитаном команды.