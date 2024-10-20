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«Он сможет играть в НХЛ на ведущих ролях». Щитов — о Максиме Шабанове

«Он сможет играть в НХЛ на ведущих ролях». Щитов — о Максиме Шабанове
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Хоккейный эксперт Никита Щитов заявил, что игрок «Трактора» Максим Шабанов способен играть в Национальной хоккейной лиге.

Я думаю, что Максим Шабанов – это сильнейший нападающий в нашей лиге. Во многом я смотрю матчи «Трактора» именно из-за него. Интересный игрок, который всегда действует нестандартно, придумывает что-то новое, хорошо буллиты исполняет. Нравится его скорость, нестандартные действия, обыгрыши, игровое мышление, катание, владение клюшкой.

— Некоторые эксперты говорят, что он уже игрок, готовый для НХЛ. Вы как считаете?
— Я тоже думаю, что он сможет играть в НХЛ, и ещё на ведущих ролях, — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Отметим, что Шабанов за 17 проведённых матчей набрал 17 очков. Он забросил семь шайб и сделал 10 голевых передач. В минувшем сезоне он также был одним из самых результативных игроков в команде — 50 очков за 64 матча.

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