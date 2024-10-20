«Погоня продолжается». «Вашингтон» мемом отреагировал на первый гол Овечкина в сезоне

В «Вашингтон Кэпиталз» сделали мем в честь первой заброшенной шайбы Александра Овечкина. Фото было опубликовано на странице клуба в соцсети Х.

«Запрыгивайте, погоня продолжается», — написала пресс-служба клуба под постом.

Фото: Соцсети «Вашингтон Кэпиталз»

Напомним, Александр Овечкин в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» забил свой первый гол в сезоне-2024/2025. Ранее он успел отметиться тремя голевыми передачами. В этой встрече выиграл «Вашингтон», одолевший «Дэвилз» в овертайме со счётом 6:5. Для столичного клуба это третья победа подряд на старте сезона НХЛ.

Теперь до рекорда Уэйна Гретцки российскому хоккеисту осталось забросить 40 шайб.