Александр Овечкин встретил болельщика в джерси со своей фамилией в ресторане Вашингтона

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретил в ресторане болельщика в джерси со своей фамилией. Забавное фото с ужина выложила в соцсети жена форварда Анастасия Шубская.
«Типичный ужин в Вашингтоне», — написала Шубская.
Фото: Соцсети Анастасии Шубской
Даже в столичных ресторанах США можно найти фанатов российского хоккеиста, которые носят джерси с его фамилией. Один из таких болельщиков оказался в том же ресторане, что и сам Овечкин.
Напомним, в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» Овечкин оформил свой первый гол в новом сезоне НХЛ, ранее он отметился тремя голевыми передачами.
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