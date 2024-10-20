Александр Овечкин встретил болельщика в джерси со своей фамилией в ресторане Вашингтона

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретил в ресторане болельщика в джерси со своей фамилией. Забавное фото с ужина выложила в соцсети жена форварда Анастасия Шубская.

«Типичный ужин в Вашингтоне», — написала Шубская.

Фото: Соцсети Анастасии Шубской

Даже в столичных ресторанах США можно найти фанатов российского хоккеиста, которые носят джерси с его фамилией. Один из таких болельщиков оказался в том же ресторане, что и сам Овечкин.

Напомним, в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» Овечкин оформил свой первый гол в новом сезоне НХЛ, ранее он отметился тремя голевыми передачами.

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