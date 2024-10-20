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Мостовой рассказал, что больше переживает за хоккейный «Спартак», чем за футбольный

Мостовой рассказал, что больше переживает за хоккейный «Спартак», чем за футбольный
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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что хоккейный «Спартак» вызывает у него больше эмоций, чем одноимённая команда в футболе.

«Сравнивать хоккейный и футбольный «Спартак» нет смысла. Слежу за обоими, конечно. Больше переживаю за хоккейный, поскольку там работает мой друг — Жамнов, мы с ним постоянно на связи. А футбольный… Там из года в год одна и та же картина», — приводит слова Александра Мостового «ВсеПроСпорт».

Напомним, ХК «Спартак» с 24 очками после 17 матчей занимает второе место в Западной конференции КХЛ. Футбольная команда на шестой строчке РПЛ после 12 игр.

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