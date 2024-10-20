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ЦСКА — Сочи. Прямая трансляция
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16:45 Мск
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ЦСКА — Сочи, результат матча 20 октября 2024, счет 3:4 Б, КХЛ 2024-2025

ЦСКА потерпел четвёртое поражение подряд, в этот раз — от «Сочи» в буллитной серии
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Сочи». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. «Сочи» одержал победу со счётом 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0) по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Фатеев (Классон, Нестеров) – 18:48 (5x5)     1:1 Федотов (Тянулин, Венгрыжановский) – 25:32 (5x4)     1:2 Волков (Венгрыжановский, Грэм) – 48:19 (5x5)     1:3 Сероух (Хафизов, Авершин) – 52:05 (5x5)     2:3 Абрамов (Соркин, Окулов) – 54:10 (5x4)     3:3 Абрамов (Соркин, Уильямс) – 59:49 (6x5)     3:4 Хафизов – 65:00    

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Егор Фатеев, открывший счёт в матче, и Виталий Абрамов, оформивший дубль. За «Сочи» забили Илья Федотов, Артём Волков, Даниил Сероух, Тимур Хафизов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. «Сочи» располагается на 10-й строчке, заработав 15 очков после 17 игр.

Для московской команды это четвёртое поражение подряд. В девяти последних матчах ЦСКА одержал победу только дважды.

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