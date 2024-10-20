ЦСКА потерпел четвёртое поражение подряд, в этот раз — от «Сочи» в буллитной серии

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Сочи». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. «Сочи» одержал победу со счётом 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0) по буллитам.

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Егор Фатеев, открывший счёт в матче, и Виталий Абрамов, оформивший дубль. За «Сочи» забили Илья Федотов, Артём Волков, Даниил Сероух, Тимур Хафизов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. «Сочи» располагается на 10-й строчке, заработав 15 очков после 17 игр.

Для московской команды это четвёртое поражение подряд. В девяти последних матчах ЦСКА одержал победу только дважды.