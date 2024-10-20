«Снимаю перед ним шляпу». Столарз — об игре Шестёркина в матче «Рейнджерс» — «Торонто»

Вратарь «Торонто» Энтони Столарз прокомментировал игру российского голкипера Игоря Шестёркина. 20 октября «Рейнджерс» обыграли «Торонто» со счётом 4:1.

«У нас было много возможностей, и, знаете, вы понимаете, почему он станет самым высокооплачиваемым вратарём в лиге. Он сегодня отлично проявил себя, и, знаете, снимаю перед ним шляпу.

Я думаю, что сегодня вечером было приложено немало усилий, это была игра в стиле плей-офф против действительно хорошей команды, которую мы ещё не раз увидим в будущем», — приводит слова Столарза Sportskeeda.

Отметим, что Шестёркин и Столарз защищали ворота своих команд в этом матче.