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«Снимаю перед ним шляпу». Столарз — об игре Шестёркина в матче «Рейнджерс» — «Торонто»

«Снимаю перед ним шляпу». Столарз — об игре Шестёркина в матче «Рейнджерс» — «Торонто»
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Вратарь «Торонто» Энтони Столарз прокомментировал игру российского голкипера Игоря Шестёркина. 20 октября «Рейнджерс» обыграли «Торонто» со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Трочек, Манчини) – 11:44     0:2 Крайдер (Зибанеджад, Смит) – 29:08     1:2 Мэттьюс (Экман-Ларссон, Нис) – 43:40     1:3 Крайдер (Зибанеджад, Смит) – 59:00     1:4 Панарин (Кайлли, Миллер) – 59:46    

«У нас было много возможностей, и, знаете, вы понимаете, почему он станет самым высокооплачиваемым вратарём в лиге. Он сегодня отлично проявил себя, и, знаете, снимаю перед ним шляпу.

Я думаю, что сегодня вечером было приложено немало усилий, это была игра в стиле плей-офф против действительно хорошей команды, которую мы ещё не раз увидим в будущем», — приводит слова Столарза Sportskeeda.

Отметим, что Шестёркин и Столарз защищали ворота своих команд в этом матче.

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