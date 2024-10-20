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«Находится под ежедневным наблюдением». «Сент-Луис» — о травме Алексея Торопченко

«Находится под ежедневным наблюдением». «Сент-Луис» — о травме Алексея Торопченко
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко получил травму нижней части тела. Об этом сообщается на официальной странице клуба в соцсети Х.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Ахо, Джарвис) – 01:21     1:1 Жозеф (Шенн, Жозеф) – 30:22     2:1 Нейборс (Болдюк) – 31:35     3:1 Холлоуэй (Броберг, Жозеф) – 33:31     3:2 Гостисбер (Ахо, Свечников) – 41:39 (pp)     3:3 Рослович (Друри, Славин) – 42:57     4:3 Капанен (Нейборс, Парэйко) – 44:26    

«Новости от главного тренера Дрю Баннистера: у нападающего Алексея Торопченко травма нижней части тела, он находится под ежедневным наблюдением», — написано в посте на странице клуба.

Напомним, в матче в ночь с 19 на 20 октября Торопченко уже не смог принять участие из-за повреждения. «Сент-Луис» обыграл «Каролину» со счётом 4:3.

Следующий матч «Сент-Луиса» должен состояться 23 октября с «Виннипег Джетс», участие Торопченко в нём пока не подтверждено.

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