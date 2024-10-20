«Находится под ежедневным наблюдением». «Сент-Луис» — о травме Алексея Торопченко

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко получил травму нижней части тела. Об этом сообщается на официальной странице клуба в соцсети Х.

«Новости от главного тренера Дрю Баннистера: у нападающего Алексея Торопченко травма нижней части тела, он находится под ежедневным наблюдением», — написано в посте на странице клуба.

Напомним, в матче в ночь с 19 на 20 октября Торопченко уже не смог принять участие из-за повреждения. «Сент-Луис» обыграл «Каролину» со счётом 4:3.

Следующий матч «Сент-Луиса» должен состояться 23 октября с «Виннипег Джетс», участие Торопченко в нём пока не подтверждено.