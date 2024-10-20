Одному из хоккеистов «Сочи» разрезало лицо коньком в матче с ЦСКА

Одному из хоккеистов «Сочи» Данилу Мокрушеву разрезало лицо коньком во время матча с ЦСКА. Встреча проходит на «ЦСКА-Арене»в Москве.

Во время падения у ворот «Сочи» Данила задел коньком игрок ЦСКА Виталий Абрамов. Травмированный сразу был отправлен на скамейку запасных.

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