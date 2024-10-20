Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Одному из хоккеистов «Сочи» разрезало лицо коньком в матче с ЦСКА

Одному из хоккеистов «Сочи» разрезало лицо коньком в матче с ЦСКА
Комментарии

Одному из хоккеистов «Сочи» Данилу Мокрушеву разрезало лицо коньком во время матча с ЦСКА. Встреча проходит на «ЦСКА-Арене»в Москве.

Во время падения у ворот «Сочи» Данила задел коньком игрок ЦСКА Виталий Абрамов. Травмированный сразу был отправлен на скамейку запасных.

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android