Одному из хоккеистов «Сочи» разрезало лицо коньком в матче с ЦСКА
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Одному из хоккеистов «Сочи» Данилу Мокрушеву разрезало лицо коньком во время матча с ЦСКА. Встреча проходит на «ЦСКА-Арене»в Москве.
Во время падения у ворот «Сочи» Данила задел коньком игрок ЦСКА Виталий Абрамов. Травмированный сразу был отправлен на скамейку запасных.
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
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