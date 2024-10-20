ХК «Сочи» одержал вторую в своей истории победу над ЦСКА, прервав серию из 25 поражений

Хоккейный клуб «Сочи» прервал серию из 25 поражений в матчах с ЦСКА. Сегодня, 20 октября, сочинской команде удалось вырвать победу у ЦСКА в буллитной серии (4:3).

Последняя победа «Сочи» над армейцами была 4 января 2016 года. Во всех последующих встречах ЦСКА удавалось обыгрывать южных соперников.

Отметим, что для московской команды поражение от «Сочи» стало четвёртым подряд. В последних девяти встречах ЦСКА удавалось одержать победу лишь дважды.

Московская команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. «Сочи» располагается на 10-й строчке, заработав 15 очков после 17 игр.