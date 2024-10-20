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ХК «Сочи» одержал вторую в своей истории победу над ЦСКА, прервав серию из 25 поражений

ХК «Сочи» одержал вторую в своей истории победу над ЦСКА, прервав серию из 25 поражений
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Хоккейный клуб «Сочи» прервал серию из 25 поражений в матчах с ЦСКА. Сегодня, 20 октября, сочинской команде удалось вырвать победу у ЦСКА в буллитной серии (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Фатеев (Классон, Нестеров) – 18:48 (5x5)     1:1 Федотов (Тянулин, Венгрыжановский) – 25:32 (5x4)     1:2 Волков (Венгрыжановский, Грэм) – 48:19 (5x5)     1:3 Сероух (Хафизов, Авершин) – 52:05 (5x5)     2:3 Абрамов (Соркин, Окулов) – 54:10 (5x4)     3:3 Абрамов (Соркин, Уильямс) – 59:49 (6x5)     3:4 Хафизов – 65:00    

Последняя победа «Сочи» над армейцами была 4 января 2016 года. Во всех последующих встречах ЦСКА удавалось обыгрывать южных соперников.

Отметим, что для московской команды поражение от «Сочи» стало четвёртым подряд. В последних девяти встречах ЦСКА удавалось одержать победу лишь дважды.

Московская команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. «Сочи» располагается на 10-й строчке, заработав 15 очков после 17 игр.

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