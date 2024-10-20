ЦСКА в последних девяти матчах в КХЛ лишь дважды одержал победу
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Московский ЦСКА потерпел поражение в семи матчах из девяти последних, два раза одержал победу. Сегодня, 20 октября, армейцы уступили «Сочи» в буллитной серии (3:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Фатеев (Классон, Нестеров) – 18:48 (5x5) 1:1 Федотов (Тянулин, Венгрыжановский) – 25:32 (5x4) 1:2 Волков (Венгрыжановский, Грэм) – 48:19 (5x5) 1:3 Сероух (Хафизов, Авершин) – 52:05 (5x5) 2:3 Абрамов (Соркин, Окулов) – 54:10 (5x4) 3:3 Абрамов (Соркин, Уильямс) – 59:49 (6x5) 3:4 Хафизов – 65:00
Сейчас команда из Москвы находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Обыграть армейцам в последних девяти матчах удалось только московское «Динамо» и уфимский «Салават Юлаев».
Дважды в сезоне-2024/2025 подопечные Ильи Воробьёва проиграли всухую — магнитогорскому «Металлургу» (0:7) и «Трактору» (0:4). В предыдущих трёх встречах ЦСКА также потерпел поражение.
23 октября команду ждёт домашняя встреча с «Амуром», далее ЦСКА отправится на два выездных матча — с «Куньлунем» и «Торпедо».
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