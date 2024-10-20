ЦСКА в последних девяти матчах в КХЛ лишь дважды одержал победу

Московский ЦСКА потерпел поражение в семи матчах из девяти последних, два раза одержал победу. Сегодня, 20 октября, армейцы уступили «Сочи» в буллитной серии (3:4).

Сейчас команда из Москвы находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Обыграть армейцам в последних девяти матчах удалось только московское «Динамо» и уфимский «Салават Юлаев».

Дважды в сезоне-2024/2025 подопечные Ильи Воробьёва проиграли всухую — магнитогорскому «Металлургу» (0:7) и «Трактору» (0:4). В предыдущих трёх встречах ЦСКА также потерпел поражение.

23 октября команду ждёт домашняя встреча с «Амуром», далее ЦСКА отправится на два выездных матча — с «Куньлунем» и «Торпедо».