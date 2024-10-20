«Сочи» показал фото Мокрушева, которому попали коньком в лицо

«Сочи» показал фото травмированного Данила Мокрушева, которому попал по лицу коньком нападающий ЦСКА Виталий Абрамов в матче КХЛ. Сочинская команда одержала победу над ЦСКА в серии буллитов (4:3).

Фото: ХК «Сочи»

У хоккеиста выбито несколько зубов и разрезана губа в результате столкновения с соперником. Его сразу отправили на скамейку запасных, а позже в раздевалку, чтобы оказать первую медицинскую помощь.

Напомним, Мокрушев прошлый сезон провёл во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), он играл за «Рубин» из Тюмени. Там он участвовал в 73 матчах, в которых набрал 40 (16+24) очков. В девяти играх за «Сочи» он пока не набрал ни одного балла.