Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» показал фото Мокрушева, которому попали коньком в лицо

«Сочи» показал фото Мокрушева, которому попали коньком в лицо
Комментарии

«Сочи» показал фото травмированного Данила Мокрушева, которому попал по лицу коньком нападающий ЦСКА Виталий Абрамов в матче КХЛ. Сочинская команда одержала победу над ЦСКА в серии буллитов (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Фатеев (Классон, Нестеров) – 18:48 (5x5)     1:1 Федотов (Тянулин, Венгрыжановский) – 25:32 (5x4)     1:2 Волков (Венгрыжановский, Грэм) – 48:19 (5x5)     1:3 Сероух (Хафизов, Авершин) – 52:05 (5x5)     2:3 Абрамов (Соркин, Окулов) – 54:10 (5x4)     3:3 Абрамов (Соркин, Уильямс) – 59:49 (6x5)     3:4 Хафизов – 65:00    

Фото: ХК «Сочи»

У хоккеиста выбито несколько зубов и разрезана губа в результате столкновения с соперником. Его сразу отправили на скамейку запасных, а позже в раздевалку, чтобы оказать первую медицинскую помощь.

Напомним, Мокрушев прошлый сезон провёл во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), он играл за «Рубин» из Тюмени. Там он участвовал в 73 матчах, в которых набрал 40 (16+24) очков. В девяти играх за «Сочи» он пока не набрал ни одного балла.

Материалы по теме
«Время покажет, хорошо или плохо, что в СКА вызвали не меня». Интервью с вратарём «Сочи»
Эксклюзив
«Время покажет, хорошо или плохо, что в СКА вызвали не меня». Интервью с вратарём «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android