«Сочи» показал фото Мокрушева, которому попали коньком в лицо
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«Сочи» показал фото травмированного Данила Мокрушева, которому попал по лицу коньком нападающий ЦСКА Виталий Абрамов в матче КХЛ. Сочинская команда одержала победу над ЦСКА в серии буллитов (4:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Фатеев (Классон, Нестеров) – 18:48 (5x5) 1:1 Федотов (Тянулин, Венгрыжановский) – 25:32 (5x4) 1:2 Волков (Венгрыжановский, Грэм) – 48:19 (5x5) 1:3 Сероух (Хафизов, Авершин) – 52:05 (5x5) 2:3 Абрамов (Соркин, Окулов) – 54:10 (5x4) 3:3 Абрамов (Соркин, Уильямс) – 59:49 (6x5) 3:4 Хафизов – 65:00
Фото: ХК «Сочи»
У хоккеиста выбито несколько зубов и разрезана губа в результате столкновения с соперником. Его сразу отправили на скамейку запасных, а позже в раздевалку, чтобы оказать первую медицинскую помощь.
Напомним, Мокрушев прошлый сезон провёл во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), он играл за «Рубин» из Тюмени. Там он участвовал в 73 матчах, в которых набрал 40 (16+24) очков. В девяти играх за «Сочи» он пока не набрал ни одного балла.
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