Полтапов заползал на скамейку, Хафизов ярко праздновал гол. Фото поражения ЦСКА

20 октября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Сочи». «Сочи» одержал победу со счётом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0) по буллитам.

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Егор Фатеев, открывший счёт в матче, и Виталий Абрамов, оформивший дубль. За «Сочи» забили Илья Федотов, Артём Волков, Даниил Сероух, Тимур Хафизов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. «Сочи» располагается на 10-й строчке, заработав 15 очков после 17 игр.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.