Главный тренер ЦСКА Воробьёв прокомментировал поражение от «Сочи» в серии буллитов

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв высказался о матче с «Сочи», где московская команда уступила со счётом 3:4 Б.

— Хороший первый период, мы должны были строить на нём игру. Во втором периоде соперники стали накладывать на нас смены, мы начали удаляться. В третьем сражались, забили и догнали. Дальше вы всё видели сами.

– Виталий Абрамов сказал, что не выполнял тренерскую установку…

– Там, видимо, речь шла о втором периоде. Он получил внушение в тот момент.

– Что больше печалит: проигрыш «Сочи» или более топовым командам?

– Ничего хорошего ни в том ни в другом не вижу.

– Нашли силы отыграться, это позитив. Вы похвалите за это команду?

– Сейчас неправильное время для похвалы, — приводит слова Воробьёва пресс-служба ЦСКА.

Напомним, для команды из Москвы это четвёртое поражение подряд.