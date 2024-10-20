Главный тренер ЦСКА Воробьёв прокомментировал поражение от «Сочи» в серии буллитов

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв высказался о матче с «Сочи», где московская команда уступила со счётом 3:4 Б.
— Хороший первый период, мы должны были строить на нём игру. Во втором периоде соперники стали накладывать на нас смены, мы начали удаляться. В третьем сражались, забили и догнали. Дальше вы всё видели сами.
– Виталий Абрамов сказал, что не выполнял тренерскую установку…
– Там, видимо, речь шла о втором периоде. Он получил внушение в тот момент.
– Что больше печалит: проигрыш «Сочи» или более топовым командам?
– Ничего хорошего ни в том ни в другом не вижу.
– Нашли силы отыграться, это позитив. Вы похвалите за это команду?
– Сейчас неправильное время для похвалы, — приводит слова Воробьёва пресс-служба ЦСКА.
Напомним, для команды из Москвы это четвёртое поражение подряд.
- 20 октября 2024
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