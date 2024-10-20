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Главный тренер ЦСКА Воробьёв прокомментировал поражение от «Сочи» в серии буллитов

Главный тренер ЦСКА Воробьёв прокомментировал поражение от «Сочи» в серии буллитов
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв высказался о матче с «Сочи», где московская команда уступила со счётом 3:4 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Фатеев (Классон, Нестеров) – 18:48 (5x5)     1:1 Федотов (Тянулин, Венгрыжановский) – 25:32 (5x4)     1:2 Волков (Венгрыжановский, Грэм) – 48:19 (5x5)     1:3 Сероух (Хафизов, Авершин) – 52:05 (5x5)     2:3 Абрамов (Соркин, Окулов) – 54:10 (5x4)     3:3 Абрамов (Соркин, Уильямс) – 59:49 (6x5)     3:4 Хафизов – 65:00    

— Хороший первый период, мы должны были строить на нём игру. Во втором периоде соперники стали накладывать на нас смены, мы начали удаляться. В третьем сражались, забили и догнали. Дальше вы всё видели сами.

– Виталий Абрамов сказал, что не выполнял тренерскую установку…
– Там, видимо, речь шла о втором периоде. Он получил внушение в тот момент.

– Что больше печалит: проигрыш «Сочи» или более топовым командам?
– Ничего хорошего ни в том ни в другом не вижу.

– Нашли силы отыграться, это позитив. Вы похвалите за это команду?
– Сейчас неправильное время для похвалы, — приводит слова Воробьёва пресс-служба ЦСКА.

Напомним, для команды из Москвы это четвёртое поражение подряд.

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