Главный тренер «Сочи» Зубов прокомментировал состояние травмированных игроков

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов рассказал, как себя чувствуют травмированные Данил Мокрушев и Денис Венгрыжановский. Сегодня команда обыграла ЦСКА в серии буллитов со счётом 4:3.

– Что с травмированными?

– Денис Венгрыжановский вернулся на лёд, поступок мужественный, спасибо ему. Данил Мокрушев получил травму, ему попали коньком в лицо, наложили швы, потерял два зуба. Он сегодня остаётся в Москве. Но мы довольны, что всё же он получил не такую серьёзную травму, как показалось сперва, — приводит слова Зубова пресс-служба ЦСКА.

Отметим, что «Сочи» впервые с 2016 года выиграл матч с ЦСКА, прервав серию поражений из 25 встреч с этим клубом.