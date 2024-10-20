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Главный тренер «Сочи» Зубов прокомментировал состояние травмированных игроков

Главный тренер «Сочи» Зубов прокомментировал состояние травмированных игроков
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов рассказал, как себя чувствуют травмированные Данил Мокрушев и Денис Венгрыжановский. Сегодня команда обыграла ЦСКА в серии буллитов со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Фатеев (Классон, Нестеров) – 18:48 (5x5)     1:1 Федотов (Тянулин, Венгрыжановский) – 25:32 (5x4)     1:2 Волков (Венгрыжановский, Грэм) – 48:19 (5x5)     1:3 Сероух (Хафизов, Авершин) – 52:05 (5x5)     2:3 Абрамов (Соркин, Окулов) – 54:10 (5x4)     3:3 Абрамов (Соркин, Уильямс) – 59:49 (6x5)     3:4 Хафизов – 65:00    

– Что с травмированными?
– Денис Венгрыжановский вернулся на лёд, поступок мужественный, спасибо ему. Данил Мокрушев получил травму, ему попали коньком в лицо, наложили швы, потерял два зуба. Он сегодня остаётся в Москве. Но мы довольны, что всё же он получил не такую серьёзную травму, как показалось сперва, — приводит слова Зубова пресс-служба ЦСКА.

Отметим, что «Сочи» впервые с 2016 года выиграл матч с ЦСКА, прервав серию поражений из 25 встреч с этим клубом.

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