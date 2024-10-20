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Экс-игрок СКА ответил на вопрос, стоит ли КХЛ заменить «Барыс» на российский клуб

Экс-игрок СКА ответил на вопрос, стоит ли КХЛ заменить «Барыс» на российский клуб
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Бывший игрок СКА Кирилл Сафронов поделился мнением об обстановке в казахстанском клубе «Барыс».

«Стоит ли КХЛ заменить «Барыс» на российский клуб? Думаю, лиге стоит разобраться, что же происходит с клубом. Они начали с одним тренером, потом поменяли на другого, сейчас уже третий тренер, плюс ко всему игроков меняют. У «Барыса» на данный момент происходит глобальная перестройка», — приводит слова Сафронова «Спорт день за днём».

Напомним, 17-18 октября в клубе произошли кадровые перестановки. Главным тренером команды назначен Галым Мамбеталиев, генеральным директором стал Нурлан Оразбаев.

Более того, клуб покинули несколько хоккеистов, в основном контракты расторгнуты с легионерами.

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