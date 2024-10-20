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«Проигрывать — не для ЦСКА». Нападающий московской команды Дроздов — о поражении от «Сочи»

«Проигрывать — не для ЦСКА». Нападающий московской команды Дроздов — о поражении от «Сочи»
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Белорусский нападающий ЦСКА Иван Дроздов заявил, что проигрывать — это не для его команды. Сегодня, 20 октября, армейцы уступили «Сочи» со счётом 3:4 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Фатеев (Классон, Нестеров) – 18:48 (5x5)     1:1 Федотов (Тянулин, Венгрыжановский) – 25:32 (5x4)     1:2 Волков (Венгрыжановский, Грэм) – 48:19 (5x5)     1:3 Сероух (Хафизов, Авершин) – 52:05 (5x5)     2:3 Абрамов (Соркин, Окулов) – 54:10 (5x4)     3:3 Абрамов (Соркин, Уильямс) – 59:49 (6x5)     3:4 Хафизов – 65:00    

«Конечно, будем делать выводы! Это не игра! Проигрывать — не для ЦСКА. Будем разбирать, смотреть. Нам надо побеждать», — приводит слова Дроздова Legalbet.

Дроздов в текущем сезоне провёл за ЦСКА 18 матчей, набрал 10 очков — забросил четыре шайбы и сделал шесть голевых передач.

Напомним, подопечные Ильи Воробьёва уступили соперникам в четырёх последних встречах. По словам самого тренера, хорошим получился первый период матча, но команда не смогла построить на этом игру.

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