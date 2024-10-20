«Проигрывать — не для ЦСКА». Нападающий московской команды Дроздов — о поражении от «Сочи»

Белорусский нападающий ЦСКА Иван Дроздов заявил, что проигрывать — это не для его команды. Сегодня, 20 октября, армейцы уступили «Сочи» со счётом 3:4 Б.

«Конечно, будем делать выводы! Это не игра! Проигрывать — не для ЦСКА. Будем разбирать, смотреть. Нам надо побеждать», — приводит слова Дроздова Legalbet.

Дроздов в текущем сезоне провёл за ЦСКА 18 матчей, набрал 10 очков — забросил четыре шайбы и сделал шесть голевых передач.

Напомним, подопечные Ильи Воробьёва уступили соперникам в четырёх последних встречах. По словам самого тренера, хорошим получился первый период матча, но команда не смогла построить на этом игру.