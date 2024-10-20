Хоккеист «Сочи», забивший решающий гол, рассказал, что помогло обыграть ЦСКА
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Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов объяснил, что стало ключевым фактором в победе над ЦСКА в серии буллитов — 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Фатеев (Классон, Нестеров) – 18:48 (5x5) 1:1 Федотов (Тянулин, Венгрыжановский) – 25:32 (5x4) 1:2 Волков (Венгрыжановский, Грэм) – 48:19 (5x5) 1:3 Сероух (Хафизов, Авершин) – 52:05 (5x5) 2:3 Абрамов (Соркин, Окулов) – 54:10 (5x4) 3:3 Абрамов (Соркин, Уильямс) – 59:49 (6x5) 3:4 Хафизов – 65:00
«Если честно, нам перед матчем напомнили, что мы не можем обыграть ЦСКА уже 25 встреч. У команды был дополнительный стимул победить. Давал ли ещё стимул День отца? (День отца — 20 октября. — Прим. «Чемпионата»)? Немного в меньшей степени, но, думаю, да! Каждый хотел преподнести подарок! Благодаря отцу я начал заниматься хоккеем! Он меня привёл в этот вид спорта», — приводит слова Хафизова Legalbet.
Напомним, Тимур Хафизов стал автором решающего гола в этой встрече и помог «Сочи» прервать серию из 25 поражений в матчах с ЦСКА.
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