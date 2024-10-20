Хоккеист «Сочи», забивший решающий гол, рассказал, что помогло обыграть ЦСКА

Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов объяснил, что стало ключевым фактором в победе над ЦСКА в серии буллитов — 4:3.

«Если честно, нам перед матчем напомнили, что мы не можем обыграть ЦСКА уже 25 встреч. У команды был дополнительный стимул победить. Давал ли ещё стимул День отца? (День отца — 20 октября. — Прим. «Чемпионата»)? Немного в меньшей степени, но, думаю, да! Каждый хотел преподнести подарок! Благодаря отцу я начал заниматься хоккеем! Он меня привёл в этот вид спорта», — приводит слова Хафизова Legalbet.

Напомним, Тимур Хафизов стал автором решающего гола в этой встрече и помог «Сочи» прервать серию из 25 поражений в матчах с ЦСКА.