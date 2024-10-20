Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккеист «Сочи», забивший решающий гол, рассказал, что помогло обыграть ЦСКА

Хоккеист «Сочи», забивший решающий гол, рассказал, что помогло обыграть ЦСКА
Комментарии

Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов объяснил, что стало ключевым фактором в победе над ЦСКА в серии буллитов — 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Фатеев (Классон, Нестеров) – 18:48 (5x5)     1:1 Федотов (Тянулин, Венгрыжановский) – 25:32 (5x4)     1:2 Волков (Венгрыжановский, Грэм) – 48:19 (5x5)     1:3 Сероух (Хафизов, Авершин) – 52:05 (5x5)     2:3 Абрамов (Соркин, Окулов) – 54:10 (5x4)     3:3 Абрамов (Соркин, Уильямс) – 59:49 (6x5)     3:4 Хафизов – 65:00    

«Если честно, нам перед матчем напомнили, что мы не можем обыграть ЦСКА уже 25 встреч. У команды был дополнительный стимул победить. Давал ли ещё стимул День отца? (День отца — 20 октября. — Прим. «Чемпионата»)? Немного в меньшей степени, но, думаю, да! Каждый хотел преподнести подарок! Благодаря отцу я начал заниматься хоккеем! Он меня привёл в этот вид спорта», — приводит слова Хафизова Legalbet.

Напомним, Тимур Хафизов стал автором решающего гола в этой встрече и помог «Сочи» прервать серию из 25 поражений в матчах с ЦСКА.

Материалы по теме
«Сочи» впервые за 25 игр победил ЦСКА, топ-агент против войны с ИИХФ. Итоги дня в хоккее
«Сочи» впервые за 25 игр победил ЦСКА, топ-агент против войны с ИИХФ. Итоги дня в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android