Защитник «Сочи» Волков назвал победу над ЦСКА исторической

Защитник «Сочи» Артём Волков отметил, что победа над ЦСКА в серии буллитов со счётом 4:3 была исторической.

«Мы очень рады этой победе, ЦСКА — это большой клуб, один из лидеров нашего хоккея. Мы знали, что наш клуб давно не обыгрывал ЦСКА, поэтому мы настраивались особенно, понимали, что эту серию пора прервать. Это, безусловно, историческая и очень приятная победа для нас», — приводит слова Волкова ТАСС.

Напомним, команде из Сочи удалось обыграть армейцев впервые за 25 матчей. Последняя победа над ЦСКА была у «Сочи» 4 января 2016 года.

Для московской команды это уже четвёртое поражение подряд.