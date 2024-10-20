Защитник «Сочи» Волков назвал победу над ЦСКА исторической
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Защитник «Сочи» Артём Волков отметил, что победа над ЦСКА в серии буллитов со счётом 4:3 была исторической.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Фатеев (Классон, Нестеров) – 18:48 (5x5) 1:1 Федотов (Тянулин, Венгрыжановский) – 25:32 (5x4) 1:2 Волков (Венгрыжановский, Грэм) – 48:19 (5x5) 1:3 Сероух (Хафизов, Авершин) – 52:05 (5x5) 2:3 Абрамов (Соркин, Окулов) – 54:10 (5x4) 3:3 Абрамов (Соркин, Уильямс) – 59:49 (6x5) 3:4 Хафизов – 65:00
«Мы очень рады этой победе, ЦСКА — это большой клуб, один из лидеров нашего хоккея. Мы знали, что наш клуб давно не обыгрывал ЦСКА, поэтому мы настраивались особенно, понимали, что эту серию пора прервать. Это, безусловно, историческая и очень приятная победа для нас», — приводит слова Волкова ТАСС.
Напомним, команде из Сочи удалось обыграть армейцев впервые за 25 матчей. Последняя победа над ЦСКА была у «Сочи» 4 января 2016 года.
Для московской команды это уже четвёртое поражение подряд.
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