Болельщица «Рейнджерс» сделала тату с автографом Артемия Панарина

Одна из болельщиц «Нью-Йорк Рейнджерс» сделала тату с автографом российского хоккеиста Артемия Панарина. Фанатка опубликовала видео в социальной сети.

Панарин оставил роспись у девушки на руке, а скоро она превратилась в реальную татуировку.

Напомним, российский хоккеист играет в составе «Рейнджерс» уже шестой сезон. На данный момент Панарин успел набрать уже 12 очков в пяти матчах, он забросил шесть шайб и сделал шесть голевых передач.

В КХЛ Артемий успел сыграть за СКА, «Витязь» и «Ак Барс».

На старте сезона-2024/2025 в НХЛ «Рейнджерс» набрал девять очков в пяти встречах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.