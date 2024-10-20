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Болельщица «Рейнджерс» сделала тату с автографом Артемия Панарина

Болельщица «Рейнджерс» сделала тату с автографом Артемия Панарина
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Одна из болельщиц «Нью-Йорк Рейнджерс» сделала тату с автографом российского хоккеиста Артемия Панарина. Фанатка опубликовала видео в социальной сети.

Панарин оставил роспись у девушки на руке, а скоро она превратилась в реальную татуировку.

Напомним, российский хоккеист играет в составе «Рейнджерс» уже шестой сезон. На данный момент Панарин успел набрать уже 12 очков в пяти матчах, он забросил шесть шайб и сделал шесть голевых передач.

В КХЛ Артемий успел сыграть за СКА, «Витязь» и «Ак Барс».

На старте сезона-2024/2025 в НХЛ «Рейнджерс» набрал девять очков в пяти встречах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

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