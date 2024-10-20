Иван Мирошниченко забил пять голов в пяти матчах фарм-клуба «Вашингтона» в АХЛ

Российский хоккеист Иван Мирошниченко, начавший сезон в фарм-клубе «Вашингтон Кэпиталз» «Херши Бэрс», забросил пять шайб в пяти матчах на старте нового сезона-2024/2025.

Он также отметился одной голевой передачей. Всего у Мирошниченко сейчас в активе шесть очков за «Херши Бэрс».

Напомним, нападающий в 2023-м подписал с «Вашингтоном» соглашение новичка на три года. Зарплата хоккеиста должна составить $ 855 тыс. на уровне НХЛ и $ 82,5 тыс. — на уровне АХЛ.

В минувшем сезоне Мирошниченко набрал 25 очков в 47 матчах за «Херши». Он забросил девять шайб и сделал 16 голевых передач.

Иван пробовал свои силы и в основной команде, где провёл 21 матч в сезоне-2023/2024.