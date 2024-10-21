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Александр Георгиев стал худшим вратарём НХЛ по одному из показателей

Александр Георгиев стал худшим вратарём НХЛ по одному из показателей
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Российский голкипер, играющий в «Колорадо Эвеланш», Александр Георгиев стал худшим вратарём Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по пропущенным голам выше ожидаемого. Такую статистику опубликовал хоккейный аналитик JFresh.

Результат Георгиева по показателю пропущенных голов выше ожидаемого (GSAx) равен «-7,2». На втором месте после него вратарь «Филадельфии» Иван Федотов — «-4,4».

Отметим, что «Эвеланш» проиграли четыре матча из пяти на старте сезона-2024/2025, в них они пропустили 25 шайб. В матче с «Бостон Брюинз» (3:5) россиянин пропустил четыре гола.

Сам Георгиев прокомментировал ситуацию с большим количеством пропущенных шайб, заявив, что ему предстоит извлечь из этого урок.

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