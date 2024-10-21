Наместников помог «Виннипегу» одержать волевую победу в матче НХЛ с «Питтсбургом»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Виннипег Джетс» и «Питтсбург Пингвинз». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). «Виннипег Джетс» одержал победу со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Хейз (Ракелль, Пульюярви) – 21:30 (pp) 0:2 Эллер (Карлссон, Гласс) – 25:21 1:2 Коннор (Элерс, Миллер) – 32:18 2:2 Шайфли (Миллер, Стэнли) – 37:36 3:2 Наместников (Элерс) – 39:29 3:3 Эллер – 41:39 4:3 Лаури (Эпплтон, Моррисси) – 44:20 5:3 Эпплтон (Пионк) – 47:41 6:3 Нидеррайтер (Моррисси, Демело) – 57:30
В начале второго периода гости повели со счётом 2:0, отличились Кевин Хейз (в большинстве) и Ларс Эллер. Ещё до второго перерыва в составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор, Марк Шайфли и Владислав Наместников. На старте третьего периода Ларс Эллер оформил дубль и сравнял счёт. Победу хозяевам обеспечили Адам Лаури, Мэйсон Эпплтон и Нино Нидеррайтер — 6:3.
«Виннипег Джетс» продолжает идти по сезону без потерь, одержав пятую победу в пяти матчах.
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