Наместников помог «Виннипегу» одержать волевую победу в матче НХЛ с «Питтсбургом»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Виннипег Джетс» и «Питтсбург Пингвинз». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). «Виннипег Джетс» одержал победу со счётом 6:3.

В начале второго периода гости повели со счётом 2:0, отличились Кевин Хейз (в большинстве) и Ларс Эллер. Ещё до второго перерыва в составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор, Марк Шайфли и Владислав Наместников. На старте третьего периода Ларс Эллер оформил дубль и сравнял счёт. Победу хозяевам обеспечили Адам Лаури, Мэйсон Эпплтон и Нино Нидеррайтер — 6:3.

«Виннипег Джетс» продолжает идти по сезону без потерь, одержав пятую победу в пяти матчах.