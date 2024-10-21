Форвард «Амура» Дюрандо: семья назвала переход в КХЛ хорошей возможностью

Нападающий «Амура» Арно Дюрандо объяснил, почему решился на переход в КХЛ.

— Рассматривали ли другие варианты в Европе или КХЛ перед переходом?

— Первоначально, если честно, я не думал о вариантах в Европе и хотел продолжить карьеру в НХЛ. Однако мой агент рассказал о хорошем предложении от «Амура», об их планах в следующих сезонах, и у меня появилась возможность хорошо показать себя в лиге, которая считается второй по уровню в мире.

— Обсуждали ли вы с кем-то свой переезд в КХЛ?

— Конечно, я говорил с ребятами, которые здесь играли, провели здесь несколько лет, и у них осталось хорошее мнение о лиге. Я обсудил это со своей семьёй, с родителями и братьями, они тоже посчитали это хорошей возможностью, — сказал Дюрандо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Арно Дюрандо читайте на «Чемпионате» с 10:00 мск.