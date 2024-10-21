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Экс-игрок «Айлендерс» рассказал, что делает особым первый матч в НХЛ

Экс-игрок «Айлендерс» рассказал, что делает особым первый матч в НХЛ
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Нападающий «Амура» Арно Дюрандо поделился воспоминаниями о первом матче в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Вспомните свои ощущения от первого матча в НХЛ?
— Это была мечта детства, на трибунах была вся моя семья. Возможность сыграть несколько игр в НХЛ — это словно награда за всю работу, проведённую мной до этого. Думаю, я сыграл те четыре игры неплохо, хотя и не отметился в протоколе голом или передачей.

Были вещи, которые делали этот момент особенным — на предматчевой разминке ты выходишь первым и делаешь круг. Но лучшим здесь была возможность разделить этот момент со всеми родственниками, которые получили возможность прибыть на матч. Для нас всех это было потрясающе, — сказал Дюрандо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Арно Дюрандо читайте на «Чемпионате»:
«Надеюсь, в «Амуре» смогу выиграть Кубок Гагарина». Интервью с канадским новичком КХЛ
Эксклюзив
«Надеюсь, в «Амуре» смогу выиграть Кубок Гагарина». Интервью с канадским новичком КХЛ
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