Экс-игрок «Айлендерс» рассказал, что делает особым первый матч в НХЛ

Нападающий «Амура» Арно Дюрандо поделился воспоминаниями о первом матче в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Вспомните свои ощущения от первого матча в НХЛ?

— Это была мечта детства, на трибунах была вся моя семья. Возможность сыграть несколько игр в НХЛ — это словно награда за всю работу, проведённую мной до этого. Думаю, я сыграл те четыре игры неплохо, хотя и не отметился в протоколе голом или передачей.

Были вещи, которые делали этот момент особенным — на предматчевой разминке ты выходишь первым и делаешь круг. Но лучшим здесь была возможность разделить этот момент со всеми родственниками, которые получили возможность прибыть на матч. Для нас всех это было потрясающе, — сказал Дюрандо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.