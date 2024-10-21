Канадский форвард «Амура»: верю, что Исхаков получит ещё один шанс в НХЛ

Нападающий «Амура» Арно Дюрандо выразил своё мнение об игроке ЦСКА Руслане Исхакове.

— Вы поиграли с Русланом Исхаковым. Почему у него не вышло закрепиться в НХЛ?

— Да, я всё ещё общаюсь с Русланом. Он тоже приехал в КХЛ в этом году, я рад снова его видеть. Разумеется, я поговорил с ним перед тем, как подписать контракт здесь, спросил, что он об этом думает. Руслан сказал мне, что тоже планирует вернуться в Россию, и я подумал, что это забавное совпадение.

Исхаков отличный игрок и человек, очень мастеровитый, не каждый игрок обладает его техникой, и ему не повезло, что он не получил хорошего шанса в НХЛ. У него есть достаточно таланта, чтобы там играть, люди говорили, что это из-за его габаритов. Я думаю, он сможет получить ещё один шанс там, — сказал Дюрандо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.