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Канадский форвард «Амура»: верю, что Исхаков получит ещё один шанс в НХЛ

Канадский форвард «Амура»: верю, что Исхаков получит ещё один шанс в НХЛ
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Нападающий «Амура» Арно Дюрандо выразил своё мнение об игроке ЦСКА Руслане Исхакове.

— Вы поиграли с Русланом Исхаковым. Почему у него не вышло закрепиться в НХЛ?
— Да, я всё ещё общаюсь с Русланом. Он тоже приехал в КХЛ в этом году, я рад снова его видеть. Разумеется, я поговорил с ним перед тем, как подписать контракт здесь, спросил, что он об этом думает. Руслан сказал мне, что тоже планирует вернуться в Россию, и я подумал, что это забавное совпадение.

Исхаков отличный игрок и человек, очень мастеровитый, не каждый игрок обладает его техникой, и ему не повезло, что он не получил хорошего шанса в НХЛ. У него есть достаточно таланта, чтобы там играть, люди говорили, что это из-за его габаритов. Я думаю, он сможет получить ещё один шанс там, — сказал Дюрандо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Арно Дюрандо читайте на «Чемпионате»:
«Надеюсь, в «Амуре» смогу выиграть Кубок Гагарина». Интервью с канадским новичком КХЛ
Эксклюзив
«Надеюсь, в «Амуре» смогу выиграть Кубок Гагарина». Интервью с канадским новичком КХЛ
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