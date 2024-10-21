«Ко мне всегда хорошо относились». Легионер «Амура» о скандалах в юниорских лигах Канады

Нападающий «Амура» Арно Дюрандо рассказал, как он играл в юниорских лигах Канады.

— Когда вы только зашли в юниорскую команду в 16, как чувствовали себя в окружении ребят старше на три-четыре года?

— Да, мой первый сезон ушёл на адаптацию. Почти все соперники были опытнее, выше и сильнее, и сам хоккей отличался от того, в который я играл раньше, приходилось подстраиваться под более взрослых соперников. Я играл за «Галифакс», это была отличная организация, всё было в порядке.

— В юниорском хоккее Канады в последнее время разразились скандалы из-за дедовщины. Было ли это проблемой в ваше время?

— Раньше действительно происходили скандалы, на новичков оказывалось больше давления. Но в моём случае не могу пожаловаться ни на что, со мной обходились правильно. Приятно иметь в команде хороших лидеров, которые могут показать тебе, как нужно играть в этой лиге, как ставить себя в хоккее, и вообще давать полезные жизненные советы, — сказал Дюрандо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.