Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский игрок «Амура» вспомнил самого сложного оппонента в юниорской лиге Квебека

Канадский игрок «Амура» вспомнил самого сложного оппонента в юниорской лиге Квебека
Комментарии

Нападающий «Амура» Арно Дюрандо рассказал, с кем из соперников было сложнее всего играть в юниорской лиге.

— Самый сложный оппонент, против которого приходилось играть на юниорском уровне?
— Я бы отметил Конора Гарланда, который сейчас играет в «Ванкувере». Он был очень мастеровитым, классно играл с шайбой. У него было очень сложно её отнять, Конор мог долго владеть ей, приходилось нарезать круги вокруг него, — сказал Дюрандо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

В текущем сезоне Дюрандо провёл 14 матчей, набрал четыре очка, забросив две шайбы, сделав две голевые передачи.

Полное интервью с Арно Дюрандо читайте на «Чемпионате»:
«Надеюсь, в «Амуре» смогу выиграть Кубок Гагарина». Интервью с канадским новичком КХЛ
Эксклюзив
«Надеюсь, в «Амуре» смогу выиграть Кубок Гагарина». Интервью с канадским новичком КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android