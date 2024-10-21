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Легионер «Амура» Дюрандо: если всё устаканим, можем провести классный сезон

Легионер «Амура» Дюрандо: если всё устаканим, можем провести классный сезон
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Нападающий «Амура» Арно Дюрандо поделился ожиданиями от сезона-2024/2025 в КХЛ.

— Чего вы ждёте от первого сезона в новой лиге?
— Хочу помочь команде выступить лучше, чем в прошлом году, дальше пройти в плей-офф. У нас хорошая команда, есть и хорошие иностранцы, и классные местные игроки, и если мы всё устаканим, то у нас будет возможность провести классный сезон. Когда попадаешь в плей-офф, никогда не знаешь, кто выиграет Кубок, особенно если у тебя дружная команда. Надеюсь, здесь у меня получится это сделать, — сказал Дюрандо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Арно Дюрандо читайте на «Чемпионате»:
«Надеюсь, в «Амуре» смогу выиграть Кубок Гагарина». Интервью с канадским новичком КХЛ
Эксклюзив
«Надеюсь, в «Амуре» смогу выиграть Кубок Гагарина». Интервью с канадским новичком КХЛ
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