Дебютный гол Гребёнкина в АХЛ помог фарм-клубу «Торонто» обыграть «Ютику Кометс»

Завершился матч АХЛ, в которого «Торонто Марлис» принимал «Ютику Кометс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Рико Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Седрик Паре и ещё по разу отличились Александер Нюлендер и российский нападающий Никита Грёбенкин. Отметим, для Гребёнкина этот гол стад дебютным в АХЛ. Также в этой встрече россиянин отметился двумя результативными передачами.

Напомним, что в минувшем сезоне Гребёнкин играл в «Металлурге» и в его составе стал обладателем Кубка Гагарина. За 67 проведённых матчей Никита смог заработать 41 очко.

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