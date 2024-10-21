Шайфли повторил достижение Ковальчука, Коннора и Элерса в «Виннипеге»

Канадский нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли стал четвёртым игроком в истории франшизы, забившим пять или более голов в первых пяти играх команды в сезоне, присоединившись к Илье Ковальчуку (7 в 2009/2010 и 5 в 2003-2004), Кайлу Коннору (6 в 2021/2022) и Николаю Элерсу (5 в 2017/2018).

Напомним, Шайфли забил гол в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (6:3), который стал для него пятым в пяти играх.

Ранее сообщалось, что Шайфли стал вторым игроком после Ильи Ковальчука, кто забил 300 и более голов за франшизу «Виннипег»/«Атланта Трэшерз». Напомним, на счету российского нападающего 328 шайб, это лучший результат в истории франшизы.

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