Шайфли повторил достижение Ковальчука, Коннора и Элерса в «Виннипеге»
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Канадский нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли стал четвёртым игроком в истории франшизы, забившим пять или более голов в первых пяти играх команды в сезоне, присоединившись к Илье Ковальчуку (7 в 2009/2010 и 5 в 2003-2004), Кайлу Коннору (6 в 2021/2022) и Николаю Элерсу (5 в 2017/2018).
НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Хейз (Ракелль, Пульюярви) – 21:30 (pp) 0:2 Эллер (Карлссон, Гласс) – 25:21 1:2 Коннор (Элерс, Миллер) – 32:18 2:2 Шайфли (Миллер, Стэнли) – 37:36 3:2 Наместников (Элерс) – 39:29 3:3 Эллер – 41:39 4:3 Лаури (Эпплтон, Моррисси) – 44:20 5:3 Эпплтон (Пионк) – 47:41 6:3 Нидеррайтер (Моррисси, Демело) – 57:30
Напомним, Шайфли забил гол в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (6:3), который стал для него пятым в пяти играх.
Ранее сообщалось, что Шайфли стал вторым игроком после Ильи Ковальчука, кто забил 300 и более голов за франшизу «Виннипег»/«Атланта Трэшерз». Напомним, на счету российского нападающего 328 шайб, это лучший результат в истории франшизы.
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