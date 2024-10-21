Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шайфли повторил достижение Ковальчука, Коннора и Элерса в «Виннипеге»

Шайфли повторил достижение Ковальчука, Коннора и Элерса в «Виннипеге»
Комментарии

Канадский нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли стал четвёртым игроком в истории франшизы, забившим пять или более голов в первых пяти играх команды в сезоне, присоединившись к Илье Ковальчуку (7 в 2009/2010 и 5 в 2003-2004), Кайлу Коннору (6 в 2021/2022) и Николаю Элерсу (5 в 2017/2018).

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Хейз (Ракелль, Пульюярви) – 21:30 (pp)     0:2 Эллер (Карлссон, Гласс) – 25:21     1:2 Коннор (Элерс, Миллер) – 32:18     2:2 Шайфли (Миллер, Стэнли) – 37:36     3:2 Наместников (Элерс) – 39:29     3:3 Эллер – 41:39     4:3 Лаури (Эпплтон, Моррисси) – 44:20     5:3 Эпплтон (Пионк) – 47:41     6:3 Нидеррайтер (Моррисси, Демело) – 57:30    

Напомним, Шайфли забил гол в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (6:3), который стал для него пятым в пяти играх.

Ранее сообщалось, что Шайфли стал вторым игроком после Ильи Ковальчука, кто забил 300 и более голов за франшизу «Виннипег»/«Атланта Трэшерз». Напомним, на счету российского нападающего 328 шайб, это лучший результат в истории франшизы.

Материалы по теме
«Я всё ещё в ярости из-за решения НХЛ». Откровенное интервью Малкина
«Я всё ещё в ярости из-за решения НХЛ». Откровенное интервью Малкина
Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android