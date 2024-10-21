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Два ассиста Гаврикова помогли «Лос-Анджелес Кингз» выиграть у «Анахайм Дакс»

Два ассиста Гаврикова помогли «Лос-Анджелес Кингз» выиграть у «Анахайм Дакс»
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В ночь с 20 на 21 октября мск на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар, Гавриков) – 43:06     0:2 Лаферрье – 48:58     1:2 Строум (Терри, Ватрано) – 58:16     1:3 Фиала (Дано, Гавриков) – 58:53     1:4 Андерсон (Тюркотт) – 59:24    

В составе победителей голами отметились шведский форвард Адриан Кемпе, американский нападающий Алекс Лаферрье, швейцарец Кевин Фиала и защитник из США Майки Андерсон. Также на счету россиянина Владислава Гаврикова две результативные передачи.

У команды «Анахайм Дакс» голом отметился канадский нападающий Райан Строум.

Следующий матч «Лос-Анджелес Кингз» проведёт на выезде с командой «Вегас Голден Найтс» 23 октября. «Анахайм Дакс» продолжит домашнюю серию и встретится с «Сан-Хосе Шаркс» 23 октября.

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