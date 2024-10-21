Два ассиста Гаврикова помогли «Лос-Анджелес Кингз» выиграть у «Анахайм Дакс»

В ночь с 20 на 21 октября мск на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

В составе победителей голами отметились шведский форвард Адриан Кемпе, американский нападающий Алекс Лаферрье, швейцарец Кевин Фиала и защитник из США Майки Андерсон. Также на счету россиянина Владислава Гаврикова две результативные передачи.

У команды «Анахайм Дакс» голом отметился канадский нападающий Райан Строум.

Следующий матч «Лос-Анджелес Кингз» проведёт на выезде с командой «Вегас Голден Найтс» 23 октября. «Анахайм Дакс» продолжит домашнюю серию и встретится с «Сан-Хосе Шаркс» 23 октября.