Два ассиста Маккиннона помогли «Колорадо» уверенно обыграть «Сан-Хосе»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США). «Колорадо» одержал победу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Маккиннон, Макар) – 06:23 (pp) 0:2 Колтон (Рантанен, Макар) – 16:37 1:2 Эклунд (Гранлунд, Тоффоли) – 18:23 (pp) 1:3 Кивиранта (Мэнсон, Людвиг) – 49:57 1:4 Макар (Маккиннон, Жирар) – 58:23
В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал американский нападающий Росс Колтон, ещё по разу отличились Йоэль Кивиранта и Кейл Макар. Канадский форвард Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами. Николай Коваленко результативных действий сегодня не совершил.
Единственная шайба хозяев на счету Вильяма Эклунда. Ему ассистировали Микаэль Гранлунд и Тайлер Тоффоли.
В следующем матче «Колорадо» в гостях сыграет с «Сиэтлом», а «Сан-Хосе» отправится к «Анахайму».
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