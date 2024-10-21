Два ассиста Маккиннона помогли «Колорадо» уверенно обыграть «Сан-Хосе»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США). «Колорадо» одержал победу со счётом 4:1.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал американский нападающий Росс Колтон, ещё по разу отличились Йоэль Кивиранта и Кейл Макар. Канадский форвард Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами. Николай Коваленко результативных действий сегодня не совершил.

Единственная шайба хозяев на счету Вильяма Эклунда. Ему ассистировали Микаэль Гранлунд и Тайлер Тоффоли.

В следующем матче «Колорадо» в гостях сыграет с «Сиэтлом», а «Сан-Хосе» отправится к «Анахайму».