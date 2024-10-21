НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 21 октября

21 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Виннипег Джетс» и «Питтсбург Пингвинз». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). «Виннипег Джетс» одержал победу со счётом 6:3.
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США). «Колорадо» одержал победу со счётом 4:1.
В ночь с 20 на 21 октября мск на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.
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