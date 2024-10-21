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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 21 октября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 21 октября
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21 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Виннипег Джетс» и «Питтсбург Пингвинз». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). «Виннипег Джетс» одержал победу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Хейз (Ракелль, Пульюярви) – 21:30 (pp)     0:2 Эллер (Карлссон, Гласс) – 25:21     1:2 Коннор (Элерс, Миллер) – 32:18     2:2 Шайфли (Миллер, Стэнли) – 37:36     3:2 Наместников (Элерс) – 39:29     3:3 Эллер – 41:39     4:3 Лаури (Эпплтон, Моррисси) – 44:20     5:3 Эпплтон (Пионк) – 47:41     6:3 Нидеррайтер (Моррисси, Демело) – 57:30    

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США). «Колорадо» одержал победу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Маккиннон, Макар) – 06:23 (pp)     0:2 Колтон (Рантанен, Макар) – 16:37     1:2 Эклунд (Гранлунд, Тоффоли) – 18:25 (pp)     1:3 Кивиранта (Мэнсон, Людвиг) – 49:57     1:4 Макар (Маккиннон, Жирар) – 58:23    

В ночь с 20 на 21 октября мск на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар, Андерсон) – 43:06     0:2 Лаферрье – 48:58     1:2 Строум (Терри, Ватрано) – 58:16     1:3 Фиала (Дано, Гавриков) – 58:53     1:4 Андерсон (Тюркотт) – 59:24    
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