Рейтинг тренеров КХЛ: Разин не может стабилизировать «Металлург», Мартемьянов — последний

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (1) Бенуа Гру «Трактор» 2 (6) Андрей Козырев «Северсталь» 3 (3) Игорь Никитин «Локомотив» 4 (7) Алексей Жамнов «Спартак» 5 (2) Игорь Ларионов «Торпедо» 6 (5) Вадим Епанчинцев «Сибирь» 7 (8) Роман Ротенберг СКА 8 (14) Алексей Кудашов «Динамо» М 9 (9) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 10 (15) Павел Десятков «Витязь» 11 (11) Николай Заварухин «Автомобилист» 12 (4) Андрей Разин «Металлург» 13 (16) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 14 (12) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 15 (10) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 16 (20) Сергей Зубов ХК «Сочи» 17 (22) Олег Браташ «Лада» 18 (17) Леонид Тамбиев «Адмирал» 19 (13) Илья Воробьёв ЦСКА 20 (-) Галым Мамбеталиев «Барыс» 21 (18) Михаил Кравец «Куньлунь» 22 (23) Сергей Звягин «Авангард» 23 (19) Андрей Мартемьянов «Амур»