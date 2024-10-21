Рейтинг тренеров КХЛ: Разин не может стабилизировать «Металлург», Мартемьянов — последний
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (1)
|Бенуа Гру
|«Трактор»
|2 (6)
|Андрей Козырев
|«Северсталь»
|3 (3)
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|4 (7)
|Алексей Жамнов
|«Спартак»
|5 (2)
|Игорь Ларионов
|«Торпедо»
|6 (5)
|Вадим Епанчинцев
|«Сибирь»
|7 (8)
|Роман Ротенберг
|СКА
|8 (14)
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|9 (9)
|Анвар Гатиятулин
|«Ак Барс»
|10 (15)
|Павел Десятков
|«Витязь»
|11 (11)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|12 (4)
|Андрей Разин
|«Металлург»
|13 (16)
|Дмитрий Квартальнов
|«Динамо» Мн
|14 (12)
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|15 (10)
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|16 (20)
|Сергей Зубов
|ХК «Сочи»
|17 (22)
|Олег Браташ
|«Лада»
|18 (17)
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|19 (13)
|Илья Воробьёв
|ЦСКА
|20 (-)
|Галым Мамбеталиев
|«Барыс»
|21 (18)
|Михаил Кравец
|«Куньлунь»
|22 (23)
|Сергей Звягин
|«Авангард»
|23 (19)
|Андрей Мартемьянов
|«Амур»
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