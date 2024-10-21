Плющев: Овечкин выходит на любой матч играть на результат команды, а не на свой личный

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о первой заброшенной шайбе Александра Овечкина в сезоне. Капитан «Вашингтона» отметился голом в матче с «Нью-Джерси» (6:5 ОТ) и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ до 40 шайб.

«Я думаю, он и так уверен в себе. В общем-то он выходит на любую игру играть на результат команды, а не на свой личный. Как говорится, будет выигрывать команда – будет выигрывать Овечкин», – цитирует Плющева Vprognoze.

Благодаря этой шайбе Овечкин установил новый рекорд НХЛ по голам в гостевых матчах в октябре. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 62 шайбы в гостевых матчах в октябре. На втором месте расположился финский форвард Теэму Селянне, на счету которого 61 гостевой гол в октябре. Тройку замкнул Уэйн Гретцки с 58 голами.