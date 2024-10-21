Сидни Кросби рассказал о проблемах «Питтсбурга» на старте нового сезона НХЛ

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби заявил, что команде нужно лучше играть в обороне и страховать друг друга после ошибок. В матче с «Виннипегом» хоккеисты «Пингвинз» потерпели поражение со счётом 3:6. В текущем сезоне «пингвины» пропускают по 4,43 шайбы в среднем за матч.

«Мы не можем пропускать по пять или шесть голов за игру, если хотим побеждать. Дело не во вратарях. Мы должны больше помогать им. Сейчас мы даём соперникам слишком много шансов и не страхуем друг друга. Сегодня победный гол был забит после моей ошибки и проигрыша вбрасывания в своей зоне», – цитирует Кросби пресс-служба «Питтсбурга».