«Тут имеет смысл копировать НХЛ». Кожевников высказался о рекордах Шипачёва в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о рекордах Вадима Шипачёва. Матч с «Нефтехимиком» стал 1002-м для форварда в карьере в КХЛ. В этой же игре Шипачёв повторил бомбардирский рекорд лиги, принадлежащий Сергею Мозякину. Теперь у хоккеистов по 928 очков в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф КХЛ.

«Главное событие недели? Юбилеи Шипачёва. Тысячный матч, потом рекордный, 1002-й – и повторение в этой игре бомбардирского рекорда Мозякина. Поначалу Шипачёва поздравили все – «Динамо», СКА, болельщики, но почему-то не КХЛ. Но я рад, что президент КХЛ Алексей Морозов всё-таки взял всё в свои руки и прилетел в Минск хотя бы на 1002-й матч. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Теперь главное – не бросать все эти рекорды Шипачёва, вести их к новым юбилеям. В НХЛ на статистике построена вся философия этой лиги. Мы – не такие сильные бухгалтеры, как североамериканцы, больше любим красоту хоккея, а не цифирь. Но вот тут нам имеет смысл копировать НХЛ», – приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.