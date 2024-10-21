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Беднар — об игре сменщика Георгиева в «Колорадо»: здорово, когда вратарь играет надёжно

Беднар — об игре сменщика Георгиева в «Колорадо»: здорово, когда вратарь играет надёжно
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар похвалил вратаря Юстуса Аннунена за игру с «Сан-Хосе» (4:1). Финский голкипер впервые в сезоне вышел в стартовом составе и пропустил лишь одну шайбу, отразив 25 бросков. Предыдущие пять матчей стартовым вратарём «Колорадо» был Александр Георгиев, показавший худший старт сезона среди всех голкиперов НХЛ.

«Здорово, когда ваш вратарь играет надёжно. Сегодня у него было не так много работы, но он выручал в нужные моменты. Мы в целом хорошо сыграли в обороне, блокируя броски. Аннунен провёл хороший матч», – цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Александр Георгиев стал худшим вратарём Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по пропущенным голам выше ожидаемого с показателем (GSAx) «-7,2».

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Маккиннон, Макар) – 06:23 (pp)     0:2 Колтон (Рантанен, Макар) – 16:37     1:2 Эклунд (Гранлунд, Тоффоли) – 18:25 (pp)     1:3 Кивиранта (Мэнсон, Людвиг) – 49:57     1:4 Макар (Маккиннон, Жирар) – 58:23    
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