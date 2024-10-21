Журналист The Athletic: в этом сезоне игра Егора Чинахова стала открытием

Журналист The Athletic Аарон Порцлайн заявил, что в новом сезоне НХЛ нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов стал открытием для многих.

«Егор Чинахов настроен на прорывной сезон: Чинахов был в очереди на роль второго звена, прежде чем длительная травма плеча Буна Дженнера открыла место в первом звене. В этом сезоне Чинахов стал открытием. Он начал сезон с четырёхматчевой результативной серии (2+4) и лучшим в команде с показателем полезности «+5», играя в звене с опытным центральным Шоном Монаханом и правым крайним Кириллом Марченко. Чинахов показывал вспышки результативности в прошлом сезоне, когда он забил 16 голов в 53 играх, включая шестиматчевую результативную серию в декабре прошлого года — но в этом сезоне он выглядит как стабильный опасный игрок нападения», — цитирует журналиста The Athletic.