Журналист The Athletic: игра в большинстве «Филадельфии» улучшилась благодаря Мичкову

Журналист The Athletic Кевин Курц заявил, что большинство «Филадельфии» улучшилось с появлением в команде российского нападающего Матвея Мичкова.

«Их игра в большинстве выглядит лучше: заняв последнее место в НХЛ три сезона подряд, «Флайерз» поставили перед собой задачу исправить игру в большинстве этим летом. Пока что всё выглядит хорошо — они забили в большинстве в каждой из первых четырёх игр (всего 5 из 19). Новичок Матвей Мичков — весомая причина этого, забив два гола и сделав две передачи в первом звене, включая первые два гола в своей карьере в Эдмонтоне. Второе звено с новичком Джеттом Лучанко также временами выглядело опасным и может помочь ему остаться в игре в течение сезона», — цитирует журналиста The Athletic.