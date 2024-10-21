Артур Ахтямов впервые в АХЛ провёл «сухой» матч, Гребёнкин забросил дебютную шайбу

Российский вратарь Артур Ахтямов впервые в АХЛ провёл «сухой» матч. Россиянин отразил все 17 бросков в матче с «Ютикой» (4:0). Российский форвард Никита Гребёнкин в этом матче отметился дебютной шайбой в АХЛ и двумя результативными передачами.

22-летний вратарь в текущем сезоне провёл три матча, в которых одержал три победы с 96,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,00. В активе 21-летнего форварда 4 (1+3) очка в пяти играх за фарм «Торонто» при показателе полезности «+2».

Напомним, Ахтямов был выбран во время драфта 2020 года клубом «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 106-м номером. В минувшем сезоне он провёл 17 игр за казанский клуб. 9 матчей из 17 были выиграны, два из них команды сыграли вничью, и один матч Ахтямов отыграл «на ноль».